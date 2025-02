SUSTO!

Ramon Dino e treinador sofrem acidente de carro nos Estados Unidos

Fisiculturista brasileiro está no país para período de imersão com Derek Lunsford

Um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro, Ramon Dino passou por um susto nos Estados Unidos. O atleta e seu novo treinador, Fabrício Pacholok, sofreram um acidente de carro após saírem de um aeroporto. Os dois estão no país para um período de imersão com Derek Lunsford, vencedor de duas edições do Mr. Olympia.>