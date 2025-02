JUSTA CAUSA

Operador de telemarketing é demitido após invadir conta bancária de Neymar

Homem violou política de segurança da empresa; entenda o caso

Um operador de telemarketing foi demitido por justa causa após acessar, sem autorização, contas bancárias de diversos clientes, incluindo o jogador Neymar. O caso foi parar na Justiça. Segundo os autos, não havia solicitação, autorização ou consentimento dos clientes para as consultas, o que configura violação da política de segurança da empresa e desrespeito a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais.>

As informações são da BandNews. O acesso teria sido detectado pelo sistema interno de monitoramento e comunicado via e-mail para o trabalhador. O homem admitiu à empresa que entrou nas contas "por curiosidade e que não sabia não ser permitido o acesso a dados de quem não estivesse em atendimento". Além de Neymar, o operador também invadiu a conta do cantor Leonardo.>