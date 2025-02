NEY GAMER

Neymar é viciado em game de tiro e já até foi banido por vazamento

Camisa 10 tem mais de 11 mil horas no Counter-Strike e possui inventário de R$ 1,1 milhão

Um dos maiores jogadores da Seleção Brasileira na atualidade, Neymar também é conhecido no mundo dos games. O camisa 10 do Santos é fã de carteirinha de Counter-Strike, onde reúne mais de 11 mil horas jogadas e soma itens in-game cuja avaliação pode passar de R$ 1 milhão. >

O CS, como é popularmente conhecido, é o mais famoso game de tiro da história. O atacante é constantemente visto jogando com os amigos - inclusive em lives - além de participar de partidas ao lado de profissionais de CS. Ao todo, Neymar tem 11.353 horas jogadas registradas em seu perfil na plataforma Steam, além de 524 horas de EA FC 25 (futebol virtual) e 5.085 horas de PUBG (battle royale).>

O inventário de itens do jogador pode valer de US$ 108 mil (equivalentes a cerca de R$ 620 mil) a US$ 205 mil (R$ 1,1 milhão). São 916 itens, alguns deles raros e, se vendidos, valem muito dinheiro.>