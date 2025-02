NOVO DONO DO PEIXE?

Neymar negocia compra do Santos com pai e Sheik e planeja estádio de R$ 1 bilhão

Nova arena deve ter capacidade de 45 mil pessoas

As informações são do Portal LeoDias. De acordo com o site, a Vila Belmiro deve continuar funcionando pelos próximos 2 a 3 anos, período em que o novo estádio será erguido. Neymar pai e o Sheik já estariam viabilizando o terreno para a obra, na Rodovia Cubatão, no Jardim Casqueiro. Mais investidores devem ajudar a custear o projeto, incluindo outros Sheiks.>