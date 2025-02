VALE TUDO?

Joel Santana revela tática para enfrentar Neymar pelo Bahia: 'Revezei jogadores para fazer falta nele'

Treinador falou sobre a curiosa orientação aos atletas na passagem pelo tricolor em 2011

Joel Santana adotou o modo 'sincerão' e revelou uma tática inusitada que adotou para enfrentar Neymar em 2011. O técnico comandava o Bahia e, na época, o time travava uma luta contra o rebaixamento. O jogo contra o Santos seria disputado na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Brasileirão daquele ano. Enquanto valia a permanência tricolor, a partida era o último ato do Peixe antes de disputar o Mundial de Clubes.>

"Joguei contra o Neymar, quando eu estava no Bahia. Eu revezei os jogadores para fazer falta nele, para parar as jogadas nele. Fui obrigado, senão ele vai driblar os caras", revelou Joel, em entrevista ao Lance!.>

Naquela partida, Souza abriu o placar para o tricolor ainda no início do primeiro tempo, aos 8 minutos. Mas o próprio Neymar assegurou o empate, aos 31. Com o 1x1, o Esquadrão para trás qualquer possibilidade de queda à Série B - e, no confronto seguinte, ainda assegurou a vaga na Copa Sul-Americana.>