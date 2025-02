AOS 26 ANOS

Quem era Popó, meia que morreu após mal súbito antes de jogo do Campeonato Paulista

Jogador do XV de Jaú chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 08:44

Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu após sofrer mal súbito Crédito: Reprodução/Instagram

O meia Gabriel Popó, que defendia o XV de Jaú, morreu aos 26 anos após sofrer um mal súbito. O caso aconteceu minutos antes do jogo contra o União Suzano, pela Série A3 do Campeonato Paulista, no último domingo (16). O jogador não estava relacionado para a partida, embora estivesse no alojamento do clube.>

Gabriel Protásio Gomes, conhecido como Popó, nasceu no dia 19 de novembro de 1998 em Marília, no interior de São Paulo, e tinha uma filha de quatro anos. Ele começou a carreira São José-MA, em 2016. No mesmo ano, atuou pelo sub-19 do Moto Club e pelo Marília, clube de sua cidade natal. Ainda passou pelo Timon-MA antes de retornar ao São José-MA.>

Em seguida, Popó foi contratado pelo Sampaio Corrêa, onde atuou pelo sub-23 e time principal. No profissional da Bolívia Querida, disputou 21 jogos - entre 2021 e 2022 - e marcou dois gols. Depois, foi emprestado ao Santa Cruz e participou de nove duelos.>