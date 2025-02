REFEIÇÃO COMPLETA

Obcecado por carne, Haaland revela o que come em dieta de 6 mil calorias diárias

Dieta foi comentada no documentário ‘Haaland: The Big Decision’, produção sobre a transferência dele para o Manchester City

O gasto calórico de um atleta profissional é muito maior do que o de uma pessoa comum. O atacante norueguês do Manchester City Erling Haaland possui uma dieta de 6 mil calorias diárias, em que carne assume um papel de protagonismo. Haaland falou um pouco sobre sua dieta no documentário ‘Haaland: The Big Decision’, produção sobre a transferência dele para o Manchester City.>