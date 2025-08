REI DO FUTEBOL

Saiba quem vai interpretar Pelé em nova série da Netflix

Lucas Agrícola interpretará o Rei em produção que vai recontar a campanha do tricampeonato Mundial da Seleção de 1970 com elenco estrelado

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 05:30

Pelé comemorando gol na Copa de 70 Crédito: Divulgação/Fifa

O ator Lucas Agrícola será o responsável por interpretar Pelé na minissérie “Brasil 70 – A Saga do Tri”, nova produção da Netflix sobre o tricampeonato mundial da Seleção Brasileira. A série vai retratar, de forma dramatizada, os bastidores da campanha histórica no México, em 1970. A trama promete mesclar cenas marcantes em campo com os desafios enfrentados pelos jogadores fora das quatro linhas. >

Produzida pela O2 Filmes, a série já está sendo gravada em locações no Brasil e no México. A plataforma ainda não divulgou uma data oficial de estreia, mas promete uma narrativa imersiva e emocionante, recriando não apenas os lances marcantes da campanha no México, como também os bastidores da preparação da equipe.>

A série irá além do futebol, a produção também retratará o contexto político da época, marcada pelo auge do regime militar no Brasil, e mostrará como a pressão da ditadura influenciou o ambiente da Seleção.>

Além de Lucas Agrícola no papel de Pelé, outros nomes de peso estão no elenco: Rodrigo Santoro viverá João Saldanha, técnico que iniciou o ciclo rumo à Copa, enquanto Bruno Mazzeo dará vida a Zagallo, que assumiu o comando e levou o Brasil ao título.>

Rodrigo Santoro, Lucas Agrícola e Bruno Mazzeo Crédito: Julia Mataruna, Ana Pazian e Fernando Young

Confira o restante do elenco:

Ravel Andrade como Tostão >

Caio Cabral como Carlos Alberto Torres>

Gui Ferraz como Jairzinho>

Daniel Blanco como Rivellino>

Hugo Haddad como Félix>

Maicon Rodrigues como Paulo Cézar Caju>

Victor Salomão como Dadá Maravilha>

José Beltrão como Carlos Alberto Parreira>

Marcelo Adnet como Eusébio Teixeira, um locutor fictício que guiará parte da narrativa>