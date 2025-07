GOL BIZARRO

Saiba mais sobre jogador do Retrô que fez gol acidental contra o Bahia e é filho de presidente

Diego Guerra, de 18 anos, marcou seu primeiro gol como profissional após receber bolada no rosto que o deixou desorientado

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de julho de 2025 às 19:09

Diego Guerra, meia do Retrô Crédito: Rafael Vieira/FPF

Aos 18 anos, Diego Guerra viveu uma noite tão inusitada quanto dolorosa na Arena Fonte Nova. Meio-campista do Retrô e filho do presidente do clube, Laércio Guerra, o jovem marcou seu primeiro gol como profissional nesta quarta-feira (30), mas não teve sequer a chance de comemorar. >

O lance aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo da partida contra o Bahia, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor já vencia por 2 a 0, quando o goleiro Ronaldo tentou um lançamento e acertou, acidentalmente, o rosto de Diego. A bola desviou no jogador e acabou entrando no gol baiano, diminuindo o placar para 2 a 1.>

A FÊNIX DIMINUI NA ARENA FONTE NOVA! ???‍?



Diego Guerra marcou e colocou o Retrô de volta no jogo contra o Bahia! A Fênix segue na briga por um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil!



?️ Intervalo de jogo: Bahia 2 x 1 Retrô! pic.twitter.com/W6hE2gKuxX — Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) July 30, 2025

O impacto da bolada foi tão forte que Diego caiu no gramado desorientado e quase desacordado. Embora tenha conseguido se levantar caminhando, o jogador foi imediatamente substituído, por precaução, seguindo o protocolo de concussão da CBF. Fora de campo, foi levado ao hospital para a realização de exames e segue em recuperação. Mesmo estável, ele está fora da próxima partida do Retrô, contra o Náutico, neste domingo (4), pela Série C.>

Ao todo, o jovem já disputou 17 jogos na temporada pelo Retrô, sendo nove como titular, somando participações no Campeonato Pernambucano, na Série C, na Copa do Brasil e na fase classificatória da Copa do Nordeste. Ele também já ficou marcado por perder uma das cobranças desperdiçadas pelo Retrô na final do Pernambucano contra o Sport, que acabou campeão. >

Torcida do Bahia 1 de 9

Falha de Ronaldo no lance?

Em meio ao momento de instabilidade na meta do Bahia, o técnico Rogério Ceni preferiu não culpar Ronaldo pelo lance. Ele transferiu parte da culpa para a dupla de zaga e classificou a jogada como uma “infelicidade”. >

“Antes teve uma tomada de decisão errada, Gabriel poderia ter feito um passe melhor, depois o Ramos Mingo. Ronaldo poderia ter tido um pouco mais de calma, tentou um passe muito arriscado, deu azar”, analisou o comandante do Esquadrão, >

“O gol desestabilizou o time um pouco naquele momento, perdemos ali dez minutos de concentração. Temos que continuar trabalhando, vamos tentar fazer nosso melhor, eles tentam também. Ninguém trabalha para errar. Temos que apoiar os atletas que estão em campo”, disse o treinador do Bahia”, acrescentou. >