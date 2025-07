ALTOS E BAIXOS

Ceni lamenta baixa de Pulga e exalta fase artilheira de Lucho no Bahia

Mesmo com triunfo na Copa do Brasil diante do Retrô, Esquadrão deixou o campo não muito feliz por conta do desempenho da equipe e lesão de Pulga

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de julho de 2025 às 18:30

Rogério Ceni em coletiva após partida contra o Retrô Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Ao vencer o Retrô por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (31), o Bahia largou em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (6), na Arena Pernambuco. Apesar do triunfo na Fonte Nova, o desempenho abaixo do esperado diante do 19º colocado da Série C e a lesão de Erick Pulga deixaram um gosto amargo entre os torcedores tricolores. >

Tudo começou bem, com o Bahia abrindo 2 a 0, com dois gols de Lucho, logo nos 20 minutos iniciais. Mas, aos 33, o Retrô diminuiu com um gol bizarro marcado por Diego, após uma infelicidade de Ronaldo, e as coisas começaram a dar errado. O Esquadrão caiu de rendimento e, aos 28 da segunda etapa, perdeu Pulga por uma lesão na coxa. A equipe até chegou a marcar outro depois, mas também cedeu mais um. >

“Os dez piores minutos foram no pós-gol. Aquilo acaba sendo um banho de água fria, o adversário cresce, é natural. No segundo tempo, acho que até que a gente se reencontra, mas não consegue criar tantas chances de gol. Daí as entradas, porque a gente queria uma vantagem maior para o jogo da volta”, comentou o técnico Rogério Ceni após a partida.>

“A lesão do Pulga foi outro banho de água fria, nos deixou com inferioridade numérica e é um jogador importante para nós. Então em dois momentos do jogo baixamos a guarda”, acrescentou. >

Apesar da atuação contestada pela torcida, o Bahia segue com boas chances de avançar às quartas de final. A principal preocupação no momento é a condição física de Pulga, que dificilmente estará disponível para o próximo compromisso da equipe, contra o Sport, neste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.>

“Sobre a lesão, não sei qual é o grau. Vamos fazer exames e, na quinta ou na sexta-feira devemos saber quanto tempo ele vai ficar fora. Aí temos dois dias para encontrar uma solução. Hoje, eu não sei. É a nossa busca, não temos um jogador com as características do Pulga. O mais perto seria o Ruan Pablo, que está lesionado. Vamos buscar uma solução, uma improvisação de algum atleta que gosta de jogar na direita, podemos mudar o sistema”, analisou o comandante do Esquadrão. >

Apesar dos contratempos, a partida teve um destaque positivo: Lucho Rodríguez. O atacante uruguaio marcou os dois primeiros gols da noite e chegou ao terceiro seguido, já que também havia balançado as redes contra o Juventude, no último fim de semana. Com isso, ele chegou aos 10 gols na temporada, assumindo novamente a artilharia do Bahia em 2025, ao lado de Willian José. O bom momento contrasta com a fase anterior de Lucho, que passou 23 jogos em branco antes dessa sequência. >