QUASE PEGA MEDALHA

Baiano Guilherme Caribé bate segundo melhor tempo da carreira e fica em 4º nos 100m livre do Mundial

Soteropolitano chegou a liderar parte da prova, mas acabou fora do pódio por menos de dois décimos

O baiano Guilherme Caribé, de 22 anos, por pouco não conquistou uma medalha no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura. Na manhã desta quinta-feira (31), o nadador terminou a final dos 100 metros livre na quarta colocação, com o tempo de 47s35, o segundo melhor da sua carreira. >

O ouro ficou com o romeno David Popovici, que venceu a prova com 46s51. O americano Jack Alexy levou a prata com 46s92, e o australiano Kyle Chalmers completou o pódio com 47s17, apenas 0s18 à frente de Caribé.>