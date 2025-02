TRANQUILIZOU

'Não trabalho com a possibilidade de não tê-lo', diz Carpini sobre rumores de saída de Matheuzinho

Treinador rubro-negro tranquilizou os torcedores rubro-negros e explicou o que faria sem o jogador

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 20:56

Matheuzinho é o principal armador de jogadas do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Após o Vitória superar o Jequié por 2x0, pelo Campeonato Baiano, o treinador Thiago Carpini comentou os rumores de uma possível transferência do meia Matheuzinho e tranquilizou os torcedores rubro-negros ao afirmar que não trabalha com a possibilidade de não contar com o jogador. A afirmação ocorreu neste domingo (16), durante entrevista coletiva realizada na sala de imprensa do Barradão.>

"Não vou trabalhar com essa possibilidade porque o Matheuzinho é do Vitória, tem contrato longo. Claro que o Wagner [Leonardo] também tinha, pode acontecer, mas em relação ao Matheuzinho, não trabalho com a possibilidade de não tê-lo aqui. O torcedor pode ficar tranquilo" Thiago Carpini Treinador do Vitória

Em caso de uma saída, o treinador acha que o Vitória teria dificuldades de encontrar um substituto, já que a falta de um "camisa 10" também é sentida por outras equipes brasileiras. Além disso, Carpini citou o preço como uma barreira para o clube baiano. "Não só o Vitória tem dificuldade para achar esse 10, são poucos clubes que tem. Eu lembrei do Alan Patrick, Raphael Veiga, Oscar, Luciano. Não é fácil encontrar esse cara e os nomes que eu falei são caros. A gente teria que ainda encontrar dentro da nossa realidade", disse.>

Uma ausência de Matheuzinho precisaria de uma reposição. Dentro do atual elenco, Wellington Rato foi escolhido pelo técnico como jogador que ocuparia a função. Apesar de ainda não estar desempenho em um nível esperado por Carpini, o comandante rubro-negro tem convicção de que o atacante vai se recuperar.>

"Nós temos alguns atletas que supririam essa ausência, mas não com as mesmas características. A gente sofreria um pouco. Quando ele [Matheuzinho] não está, temos o Rato que ainda não entregou tudo que pode. Eu confio muito no atleta, eu sei que ele vai entregar. Se não tem o Rato, a gente faria um tripé diferente com jogadores que tem o corredor, mas não tem o drible, não tem aquele talento do passe final que o Matheus tem. Enfim, perdemos um pouco, mas talvez ganhe por outro, são escolhas", disse.>

Os rumores de uma saída de Matheuzinho do Vitória surgiram nas redes sociais após o anúncio da venda de Wagner Leonardo ao Grêmio, na última sexta-feira (14). O zagueiro foi vendido por 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões na cotação atual, por 80% do jogador. O Leão permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta.>

"Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa porque, a não ser que existisse uma negociação entre representante do atleta com o Grêmio, mas foi muito rápida, até onde eu soube e o que veio da diretoria. Da manhã para a noite a coisa se resolveu", explicou Carpini sobre a saída de Wagner Leonardo.>