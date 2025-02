"GASTAÇÃO"

Após jogo do Bahia, Vitória provoca rival e convoca torcida para 'Lavagem do Barradão'

Leão chamou os torcedores para "mandar embora toda a negatividade" na partida contra o Jequié

Após o Bahia disputar uma partida no Barradão pela primeira vez na história sem a presença do rival rubro-negro, o Vitória foi às redes sociais ainda no sábado (15) para "gastar" o Esquadrão. O Leão convocou torcedores para a "Lavagem do Barradão", com o objetivo de "mandar embora toda a negatividade". Já neste domingo (16), o Vitória anunciou que o evento para a partida do Baianão também contaria com música ao vivo.>