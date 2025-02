TÁ CHEGANDO

Vitória encara Jequié para definir a classificação nas semifinais do Baianão

Confronto contra o Jipão ocorre neste domingo (16), às 16h, no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 05:00

Vitória está pronto para enfrentar o Jequié Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Baiano está chegando às semifinais e o Vitória depende apenas de si mesmo para conquistar a classificação. Neste domingo (16), o rubro-negro recebe o Jequié no Barradão para tentar cravar o acesso à próxima fase. O confronto, válido pela 8ª rodada do Baianão, começa às 16h e deve contar com mudanças na equipe titular do Leão.>

“Eu não vou mais falar em equipe base, titular, não vou definir assim. Cada jogo é uma história. Eu quero mexer menos, como falei na coletiva, mas a cada jogo vão surgindo possibilidades”, disse o técnico Thiago Carpini após a vitória diante do Ferroviário, pela Copa do Nordeste.>

O treinador rubro-negro disse que deve fazer outros testes no confronto, como as estreias dos únicos dois reforços que ainda não entraram em campo, Lucas Halter e Jamerson. A tendência é de que a dupla de defensores ganhe minutos contra o Jequié. Mesmo com a recuperação de Matheuzinho, é provável que o meia não inicie como titular para preservar o jogador visando o duelo contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Outro citado por Carpini com possibilidade de ganhar minutos é o volante Thiaguinho.>

Sem preferência por onde prefere atuar, o zagueiro Lucas Halter projetou sua estreia neste domingo (16) e espera conseguir contribuir para o elenco do Leão. “Jogo pela direita ou esquerda, com linha de três, não tenho preferência. A gente vai ver o que o professor vai montar, vai pedir para nós, mas estou ansioso, que dê tudo certo e eu possa estrear. Que a gente consiga fazer um bom jogo e classificar o Vitória”, deu o recado.>

Caso vençam o Jipão dentro de casa, os rubro-negros garantem a classificação para a próxima fase da competição. Já a liderança depende de uma combinação de resultados. O Leão da Barra precisa torcer por tropeços de Jacuipense e Bahia. Um empate basta para que o Vitória termine a rodada com a primeira posição assegurada.>

Considerando o retrospecto do confronto entre as duas equipes, o torcedor rubro-negro pode criar expectativa. Em todos os jogos do Campeonato Baiano entre Vitória e Jequié, foram disputados cinco partidas, com quatro vitórias da equipe rubro-negra e apenas um triunfo do Jipão. No Barradão, o clube do interior baiano nunca conseguiu vencer. São dois jogos e duas vitórias do Leão.>