CAMPEONATO BAIANO

Vitória x Jequié: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Leão entra em campo neste domingo (16), no Barradão

Após vencer no meio de semana pela Copa do Nordeste, o Vitória vai encarar mais um desafio no Baianão. Neste domingo (16), o Leão encara o Jequié, no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O técnico Thiago Carpini deve fazer modificações na escalação titular. Confira informações sobre a partida.>