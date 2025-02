ELENCO RUBRO-NEGRO

Vitória já utilizou 37 jogadores na temporada 2025; saiba quem ainda não atuou

Thiago Carpini deu vez a quase todos os jogadores do elenco nos oito primeiros jogos do ano

Após 10 partidas na temporada, o técnico Thiago Carpini já utilizou quase todo o elenco do Vitória. Entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o comandante rubro-negro já mandou a campo 37 jogadores. Dos atletas disponíveis, a exceção é o zagueiros Andrei, Lucas Halter e o lateral Jamerson.>

Nos primeiros compromissos do ano, com o calendário mais apertado, o Leão dividiu o elenco em dois e promoveu um rodízio de escalações, o que deu oportunidade para reforços e outros jogadores terem minutagem. >

Com as exceções de Lucas Halter e de Jamerson, todos os 15 reforços para 2025 já entraram em campo. Do elenco atual, o zagueiro Andrei também não teve oportunidades de entrar em campo e deve continuar sem minutagem.>