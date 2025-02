DESPISTOU

Autor de gol em final da Libertadores comenta interesse do Vitória: 'Fico feliz'

Questionado sobre a possível negociação, o atleta negou saber de alguma negociação

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 16:52

Deyverson é jogador do Atlético-MG Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Em busca de um centroavante para ocupar a vaga deixada por Alerrandro, o Vitória parece ainda estar no mercado em busca de um camisa nove. O nome da vez é o do atacante Deyverson, autor do gol que deu o título da Libertadores de 2021 para o Palmeiras contra o Flamengo. Questionado sobre a possível negociação, o atleta negou saber de alguma negociação. O interesse do Leão no jogador foi divulgado pelo ge.>

"Vou ver a internet aqui agora, não estava sabendo e soube por vocês. Fico feliz pelo interesse, porque isso quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito, mas vou ver agora o que saiu. Meu foco está aqui no Atlético-MG, totalmente no Galo, sei que tem uma semifinal muito difícil contra o Tombense, e na Copa do Brasil em Tocantins, é longe e a gente tem que estar focado", disse o jogador ao ser questionado na zona mista.>