JOIA DA BASE

Jogador emprestado pelo Vitória faz golaço de bicicleta no Campeonato Paulista; veja

O tento anotado por Eduardo Miraíma, que tem contrato com o Leão até agosto de 2026, abriu o placar para o Noroeste

Formado nas categorias de base do Vitória, o meia Eduardo Miraíma protagonizou um lance plástico ao marcar um gol de bicicleta durante o jogo entre Noroeste e São Bernardo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O tento anotado pelo jogador, que tem contrato com o Leão até agosto de 2026, abriu o placar para o Noroeste. Veja abaixo:>