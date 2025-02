EM BUSCA DO HOMEM-GOL

De olho na artilharia: três atacantes acirram disputa pela camisa nove do Vitória

Janderson, Fabri e Carlinhos são as atuais opções de Thiago Carpini para a posição de centroavante da equipe

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 19:30

Janderson, Fabri e Carlinhos acirram a disputa pela posição de centroavante do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a perda de Alerrandro, o Vitória ficou com uma lacuna na posição de centroavante. Com a incerteza da torcida sobre quem ocuparia a vaga deixada pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini chega ao 10º jogo da temporada com uma boa dor de cabeça, já que as três opções disponíveis começaram o ano marcando gols.>

Em entrevista coletiva, Carpini falou sobre a disputa e revelou quem está na frente da disputa. "Tento ser o mais justo possível, o mais coerente. O Janderson vinha cumprindo as funções, assim como o Fabri. Os dois podem jogar pelos lados também. A gente procura passar as informações para todos, e dentro disso cada um vai ocupando seu espaço. A vez é do Janderson. Quem produz, joga. Se não acontecer, vai ser a chance do outro. É normal, futebol é assim", deu o recado.>

Remanescente da última temporada, o atacante Janderson terminou o Brasileirão ajudando o rubro-negro a se salvar do rebaixamento. Com a posição de centroavante precisando de um dono, o camisa 39 aproveitou a oportunidade e já mostrou que pode contribuir para o Leão. Em oito partidas em 2025, Janderson balançou as redes quatro vezes e contribuiu com quatro assistências.>

Com o rendimento, o atleta se tornou o jogador do Vitória com mais participações em gols na temporada, já superando o desempenho pelo Leão no ano passado, uma vez que tem quatro bolas nas redes e uma assistência em sete partidas de 2025 contra três gols e um passe em 29 jogos em 2024.>

Nascido em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, Fabrício Santos, mais conhecido como Fabri, estava atuando na Espanha, onde vestiu a camisa do Celta de Vigo, Castellón e Levante. Ao todo, atuou em 103 partidas na Europa, com 13 gols marcados. Na atual temporada europeia, o jogador fez nove jogos, sem gols. >

Assim como Janderson, Fabri pode atuar tanto como atacante de beirada, quanto centralizado. Com sua velocidade como característica principal, o jogador já se mostrou útil ao elenco do Leão. Em oito partidas disputadas, o jogador já marcou quatro gols no ano, sendo o atual artilheiro do Campeonato Baiano.>

Com apenas dois jogos disputados pelo Vitória, Carlinhos é o mais novo nome na disputa. O centroavante mostrou técnica com a bola no pé e já balançou as redes em sua estreia pela nova equipe. Vindo por empréstimo do Flamengo, o camisa 99 já tinha marcado outros três gols na temporada pelo clube carioca. No ano passado, Carlinhos balançou as redes no triunfo carioca sobre o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. >

O Vitória ainda busca mais um atleta no mercado para fechar o setor. Enquanto um novo reforço não é contratado pela diretoria do Leão, Carpini acredita que a disputa entre os jogadores eleva o nível do elenco. Para o comandante rubro-negro, quem estiver em melhor fase vai entrar na equipe e cabe ao treinador lidar com a "boa dor de cabeça".>

"Todo nove que chegar vai ser lindo. Vamos brigar, manter todos com a chama acesa, ser o mais justo possível, e que continuem os três fazendo gols. Deixa que eu me viro" Thiago Carpini Treinador do Vitória