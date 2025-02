NOVIDADES

Carpini projeta estreia de novos reforços do Vitória diante do Jequié

Lucas Halter e Jamerson devem ganhar minutos no Campeonato Baiano

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 15:29

Jamerson e Lucas Halter devem estrear contra o Jequié neste domingo (16) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu o Ferroviário por 2x1 dentro de casa nesta terça-feira (11) e terá quatro dias antes de voltar a campo pelo Campeonato Baiano, diante do Jequié, no próximo domingo (16). Visando o confronto, o treinador Thiago Carpini antecipou que o zagueiro Lucas Halter e o lateral esquerdo Jamerson devem ganhar minutos no jogo.>

"Penso em repetir grande parte. Preciso ver o Jamerson, acho que o momento pode ser domingo para ele estrear. Assim também com o Lucas Halter. Talvez eles possam jogar domingo. Thiago também. Mas minha ideia não é rodar muito não" Thiago Carpini Técnico do Vitória

Soteropolitano, Jamerson começou sua carreira no Marília-SP, estreando no profissional em 2018, e passou por Azuriz e Guarani no Brasil, além de defender Portimonense, Almerim e Sertanense em Portugal. Grande destaque do Guarani na Série B de 2022, o lateral viveu uma boa fase, que o levou a ser especulado até mesmo por Flamengo e São Paulo.>

Em meio aos interesses de diferentes clubes, Jamerson expressou sua vontade de ir ao Coritiba, onde chegou em abril de 2023. Lá, foram 65 partidas disputadas, com dois gols e duas assistências pelo Coxa.>