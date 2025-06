DE GRAÇA

Desconto que pode zerar conta de energia passa a valer em 5 de julho; veja se você tem direito

Quem consome até 80kWh por mês não precisará pagar tarifa de luz a partir desta data

Quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica?

- Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional; ou >