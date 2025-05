ISENÇÃO

Tarifa social de energia terá desconto maior; entenda como vai funcionar

Estimativa do governo é garantir gratuidade a 16 milhões de pessoas

Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2025 às 13:34

Conta de luz Crédito: Agência Brasil

O governo federal assinou a Medida Provisória da Reforma do Setor Elétrico que cria uma Tarifa Social de Energia Elétrica. A proposta, assinada na quarta-feira (21), prevê a gratuidade da conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa e que consomem até 80 kWh/mês. A estimativa é garantir gratuidade a 16 milhões de pessoas. >

A proposta também contempla pessoas com deficiência ou idosos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico, e famílias atendidas em sistemas isolados por módulo de geração offgrid. Caso o consumo exceda os 80 kWh, será pago apenas o proporcional. A MP ainda prevê a isenção do pagamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para famílias do CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário-mínimo por pessoa que consomem até 120 kWh/mês. >

“O que nós queremos é o seguinte: fazer com que a energia elétrica chegue mais acessível, mais barata para as pessoas que moram nas residências. O cidadão que tem uma pequena loja, que tem um pequeno negócio, os nossos companheiros que são empreendedores individuais, que às vezes abrem uma portinha para vender alguma coisa, que ele receba a energia mais barata do que está recebendo hoje”, disse o presidente Lula. >

