MAL SÚBITO

Jovem morre durante treino de academia

Dayane de Jesus Barbosa, 22, era estudante de relações internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro

A estudante Dayane de Jesus Barbosa, de 22 anos, morreu enquanto treinava em uma academia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na terça-feira (21). Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra que a jovem usa o celular e senta em um dos aparelhos da academia. Segundos depois, ela desmaia e cai no chão. Alunos e professores que estavam no local tentaram socorrê-la. >