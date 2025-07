POLÍCIA

Ex de Nem da Rocinha é presa após dar à luz no Rio de Janeiro

Danúbia Rangel, a “Xerifa da Rocinha”, foi detida por tráfico de drogas e segue sob custódia na maternidade

Heider Sacramento

Publicado em 6 de julho de 2025 às 19:48

Danúbia de Souza Rangel Crédito: Reprodução

Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha e conhecida como “Xerifa da Rocinha”, foi presa no último sábado (5) em um hospital do Rio de Janeiro, poucas horas após dar à luz. A detenção foi resultado do cumprimento de um mandado de prisão por tráfico de drogas. >

A Polícia Civil do Rio informou que Danúbia estava acompanhada do atual marido, o rapper MC HCalvin, no momento da prisão. A ex-primeira-dama do tráfico permanece sob custódia na maternidade e, assim que receber alta médica, será transferida para a Cadeia Pública, onde passará por audiência de custódia.>

Danúbia foi detida anteriormente em 2017, por associação ao tráfico e corrupção ativa, e estava em liberdade desde janeiro de 2023, após deixar o Presídio de Benfica. O novo mandado foi expedido pela Justiça do Rio.>

Apelidada de “primeira-dama do tráfico”, ela ganhou notoriedade nacional por seu relacionamento com Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, ex-líder da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA), que controlava a favela da Rocinha até sua prisão em 2011.>