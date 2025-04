TOME CUIDADO!

Posso pegar doenças na academia? Veja quais as mais comuns e como se proteger

Médicos explicam que as principais ameaças estão ligadas à transmissão de vírus respiratórios e a algumas infecções de pele

Academias são espaços compartilhados por muita gente, com aparelhos, bebedouros e vestiários sendo usados por centenas de pessoas todos os dias. Mas, em meio aos treinos, você já parou para pensar nas doenças que podem ser transmitidas nesse ambiente?>

Segundo os infectologistas Rosana Ritchmann, do laboratório Delboni, em São Paulo, e André Bon, do Exame Medicina Diagnóstica, o risco existe — e não é pequeno. As principais ameaças estão ligadas à transmissão de vírus respiratórios e a algumas infecções de pele.>