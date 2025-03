MALHAÇÃO EM DIA

Adeus ao 'tchauzinho' flácido: veja 4 exercícios para fortalecer os tríceps

Confira opções de treinos para acabar com a gordura localizada no braço

Você já acenou para se despedir de alguém e ficou decepcionado com o balanço do braço? Uma das reclamações mais frequentes é justamente sobre o "músculo do tchau" - como é conhecido, popularmente, o tríceps. A tendência natural é que, com o passar dos anos, a região sofra flacidez, assim como cúmulo de gordura extra. Mas nem tudo está perdido.>