Saiba quais são os três melhores exercícios para definir as coxas

Fortalecer as coxas é importante, já que elas sustentam o peso do corpo e promovem estabilidade junto com outras musculaturas da perna

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 18:45

O leg press ajuda a fortalecer a perna de forma geral Crédito: Shutterstock

Se você deseja pernas mais torneadas e saudáveis, provavelmente já sabe que parte importante desse processo são os exercícios para as coxas. Para além da beleza, fortalecer essa parte do corpo é importante para a longevidade, uma vez que as coxas sustentam o peso do corpo e promovem estabilidade junto com outras musculaturas da perna. Saiba três dicas de exercícios para para definir a área.>

André Felipe, especialista técnico da Bio Ritmo, explica que para fortalecer essas estruturas é necessário treinar com intensidade de moderada a alta. “O resultado depende de como e quanto tempo você realiza cada exercício. Mas é importante respeitar o próprio condicionamento físico, ou seja, ir em seu ritmo e não forçar para além para chegar mais rápido nos resultados, pois isso pode levar a dores e lesões”, pontua.>

De acordo com o especialista, os benefícios de realizar exercícios para as coxas incluem maior fortalecimento da parte inferior do corpo, maior equilíbrio e maior controle durante exercícios em que há a necessidade de ficar em pé ou com o corpo inclinado.>

Como deve ser o treino de quem deseja fortalecer as coxas?>

Segundo o especialista, o segredo é alternar exercícios monoarticulares (que movimentam apenas uma articulação durante sua execução) e multiarticulares (que movem mais de uma articulação quando executado). Dois exemplos de exercícios multiarticulares são os agachamentos e o leg press, velhos conhecidos de quem treina os membros inferiores. >

Já a cadeira e a mesa flexoras são exemplos de exercícios monoarticulares. As práticas aeróbicas, como corrida e bicicleta, não têm como característica o fortalecimento, mas, junto à alimentação equilibrada, contribuem para esse resultado.>

Para chegar ao resultado ideal, é preciso treinar a perna inteira para que haja equilíbrio entre todos os músculos do membro. “Trabalhar panturrilhas, por exemplo, também ajudará no retorno do sangue das pernas para a região central do corpo”, afirma André.>

Os mais completos são também aqueles que exigem maior controle do praticante, e segundo André, certa experiência na hora da execução. São eles: agachamentos em todas as variações (máquina, com halteres, na barra guiada ou barra livre); e os levantamentos terra e stiff. Lembrando que os exercícios variam de acordo com as necessidades e as evoluções do praticante.>

Três dicas de exercícios para definir as coxas

1. Agachamento com halter>

Em pé, com os pés paralelos e afastados na largura do quadril, segure um halter em cada mão. Realize um movimento como se fosse se sentar em uma cadeira invisível e retorne para a posição inicial. Não incline muito o tronco para frente e nem deixe os calcanhares saírem do chão.>

2. Afundo>

Em pé, afaste os pés na largura do quadril, um na frente e o outro atrás. Apoie apenas a ponta do pé de trás no chão. Realize um movimento de colocar o joelho de trás no chão e volte à posição inicial. Tome cuidado para não deixar o pé de trás esticado e para não tirar o calcanhar do pé da frente do chão, evitando desequilíbrio e possível queda.>

3. Subida no banco>