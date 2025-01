RIVALIDADE NO CHÃO

Saiba quando vão ocorrer as corridas da dupla Ba-Vi em 2025

Os eventos promovidos por Bahia e Vitória vão ocorrer em maio, junho e novembro

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 05:00

null Crédito: Freepik

Os torcedores de Bahia e Vitória que curtem correr vão contar com corridas realizadas pelos dois clubes em 2025. Na última terça-feira (21), o Leão anunciou que a 2ª edição da Corrida do Leão vai acontecer no dia 18 de maio deste ano. Já o Esquadrão já tinha anunciado no fim do ano passado dois eventos para 2025: em 8 de junho e 30 de novembro de 2025.

Com percursos de 5 km e 10 km, a corrida do Vitória espera reunir cerca de 3 mil atletas, além de contar com a Corrida Kids, atrações musicais, e a presença de ex-atletas e jogadores do elenco atual. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira, 23 de janeiro, às 9h, com um lote promocional para sócio e não sócio, com vagas limitadas.

Os participantes terão acesso a premiações exclusivas, como medalha de participação, camisas autografadas, planos de sócio-torcedor e brindes dos patrocinadores, reforçando o compromisso do Vitória em criar momentos inesquecíveis para seus torcedores e participantes.

"Estamos confiantes de que a 2ª edição da Corrida do Leão será ainda maior e melhor, consolidando esse evento como uma das principais experiências esportivas do calendário rubro-negro" Fábio Mota presidente do Vitória

E o Bahia?

A Nação Tricolor já pode garantir presença nas próximas duas edições da Corrida do Bahêa. A segunda corrida de 2025, com data marcada para 30 de novembro, vai acontecer durante o pôr do sol. Clique aqui e garanta sua vaga.