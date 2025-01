SAÚDE

Como usar smartwatches para evoluir na corrida

Os acessórios ajudam tanto iniciantes quanto corredores experientes a monitorar a evolução na atividade

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 03:01

Smartwatches têm sido usados por corredores para auxiliar evolução Crédito: Shutterstock

As corridas estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros, sendo uma das principais atividades físicas praticadas em território nacional. Com a ascensão das maratonas e corridas de rua, os smartwatches têm se mostrado aliados indispensáveis. Esses vestíveis ajudam tanto iniciantes quanto corredores experientes a monitorar a evolução, prevenir lesões e aproveitar ao máximo cada treino.

Segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava, os clubes de corrida cresceram 109% no Brasil em 2024, quase o dobro da média global (59%). O relatório ainda aponta um aumento de 9% no número de maratonas, ultramaratonas e percursos de longa distância no último ano.

"Smartwatches unem várias métricas em um só lugar, ajudando na análise dos treinos e como nosso corpo responde aos estímulos" Marcos Schneider Treinador de corrida

Schneider explica como devem ser usadas as informações fornecidas pelos dispositivos. Para o treinador, as métricas devem ser usadas como guia. É preciso primeiro aprender o significado de cada uma e a relação entre elas. "Mas não dependa só dessas informações. Aprenda a equilibrar dados com a Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) em todos os treinos”, enfatiza Schneider.

É importante verificar se o seu smartwatch possui aplicativos com planos de corrida personalizados para todos os níveis. O usuário tem acesso a treinos estruturados que o acompanham durante a jornada esportiva. Entre os apps, existem aqueles que permitem ouvir alertas pelo alto-falante do relógio ou por fones de ouvido conectados.