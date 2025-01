ENTENDA

Corre 4 é puro hype? Saiba o que observar ao escolher um tênis de corrida

Ortopedista explica o que caracteriza um bom tênis de corrida

Corre 2. Corre 3. Corre 4. Esses modelos de tênis da “Família Corre” da Olympikus são os mais novos queridinhos de quem pratica corrida, esporte em alta no Brasil. Mas, será que o hype do tênis entre os corredores tem justificativa ou é apenas o desejo por um produto de uma marca específica? O que realmente é necessário observar na hora de comprar um tênis de corrida?

Para Moysés Suzart, jornalista de 43 anos que corre há dois anos, a família hypada dos tênis tem um bom custo benefício e, por isso, está na “boca do povo”. Ele, que não se adaptava à musculação, encontrou no clube de corrida uma forma de incentivo para manter a forma.

Moysés teve o Corre 2 e tem tanto o Corre 3, modelo de 2022, quanto o Corre 4, modelo de 2023. “O grande lance da Olympikus é que ela oferece um tênis bom de qualidade, com um preço bem mais acessível. Essa linha do “Corre” é um tênis pra fazer correr diariamente e também para correr mais de 15 quilômetros”, argumentou o jornalista.

Eleito o tênis mais usado pelos corredores brasileiros no Strava em 2023, o Corre 4 tem valores disponíveis na web a partir de 399.99. Outros tênis específicos para corrida podem chegar até 4.000 reais, como é o caso do Adizero Pro Evo da Nike.

O ortopedista Marcos Lopes, que foi por 30 anos médico do Esporte Clube Bahia, explicou quais as características que devem ser observadas ao comprar um tênis de corrida. Para ele, independente da marca, o importante é prezar por um tênis que vai preservar o seu corpo, já que a corrida é um esporte de alto impacto nas articulações.

“Todo verão tem um tênis da moda. O melhor tênis é aquele que se adapta melhor ao seu pé? Esqueça marca. Ele ter que ser do tamanho ideal, ter amortecimento no calcanhar na parte de trás e na frente e ser para o seu tipo de pisada. A pessoa fica elitizada querendo comprar uma marca que não pode comprar. Tem que levar o mais caro? Não!”, explicou o ortopedista.

Pisada

De acordo com Lopes, a primeira coisa necessária antes da compra é saber qual o seu tipo de pisada. Para saber se você tem a pisada pronada, neutra ou supinada é necessário fazer uma avaliação ortopédica. Caso não seja possível fazer a avaliação, o ortopedista explicou que o ideal é comprar um tênis para pisada neutra.

Amortecedor

O ortopedista ressaltou que é necessário observar se o tênis possui amortecedor atrás e na frente do calçado. O amortecedor tem a função de diminuir o impacto das passadas no corpo, evitando lesões e dores ao correr.

A corrida é o esporte que mais gera impacto nas articulações, principalmente joelho, tornozelo e coluna. Então o tênis é super importante ter amortecedor atrás e na frente. Se você está acima do peso, você não deve praticar corrida, porque cada pisada que dá você multiplica seu peso, por conta da gravidade.”, alertou o médico.

Meias

Além disso, correr com um tênis inadequado descalço ou de sandálias é totalmente contraindicado. “Você não pode pegar um tênis que você caminha e sair correndo com ele. O tênis é feito para suportar impacto. E nunca correr descalço ou de sandália!”, ressaltou Lopes. Afinal, sendo ou não o tênis do hype, o importante é prezar pela saúde.