Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Centro comercial do terminal Mussurunga inaugura primeira loja

Iniciativa é parte da estratégia da CCR Metrô Bahia de ampliar a oferta de serviços para os usuários

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:32

Acesso ao termin
Acesso ao termin Crédito: Divulgação

O terminal de ônibus de Mussurunga, em Salvador, ganhou no sábado (16) a primeira loja do seu centro comercial, com a inauguração de uma unidade da rede de lanchonetes Subway. A marca passa a contar agora com quatro pontos no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, que já inclui lojas nas estações Pituaçu, Pirajá e Acesso Norte.

A iniciativa é parte da estratégia da CCR Metrô Bahia de ampliar a oferta de serviços para os usuários. Segundo a concessionária, o sistema tem um fluxo médio de mais de 400 mil passageiros por dia e se consolida como espaço de oportunidade para negócios de pequeno e médio porte.

Subway inaugurou nova unidade
Subway inaugurou nova unidade Crédito: Divulgação

"Estamos confiantes de que o Mall do Terminal Mussurunga se consolidará como um centro de convivência e oportunidades, refletindo o potencial de nossas estações e terminais como espaços de encontro e negócios", afirmou Júlio Freitas, diretor da CCR Metrô Bahia.

Além da Subway, o centro comercial ainda oferece oportunidades para novos empreendedores. Estão disponíveis atualmente 13 lojas e 12 espaços para quiosques, voltados para setores como moda, alimentação, tecnologia e serviços.

Mais recentes

Imagem - Projeto de jornalismo baiano sobre IA é pré-selecionado para participar do SXSW; vote

Projeto de jornalismo baiano sobre IA é pré-selecionado para participar do SXSW; vote
Imagem - Jovem que matou namorada adolescente em Salvador é condenado a mais de 25 anos de prisão

Jovem que matou namorada adolescente em Salvador é condenado a mais de 25 anos de prisão
Imagem - Prefeitura entrega nova escola com piscina e 1,2 mil vagas em Sussuarana

Prefeitura entrega nova escola com piscina e 1,2 mil vagas em Sussuarana

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
02

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta

Imagem - Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas
03

Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas

Imagem - Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba
04

Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba