SALVADOR

Centro comercial do terminal Mussurunga inaugura primeira loja

Iniciativa é parte da estratégia da CCR Metrô Bahia de ampliar a oferta de serviços para os usuários

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:32

Acesso ao termin Crédito: Divulgação

O terminal de ônibus de Mussurunga, em Salvador, ganhou no sábado (16) a primeira loja do seu centro comercial, com a inauguração de uma unidade da rede de lanchonetes Subway. A marca passa a contar agora com quatro pontos no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, que já inclui lojas nas estações Pituaçu, Pirajá e Acesso Norte.

A iniciativa é parte da estratégia da CCR Metrô Bahia de ampliar a oferta de serviços para os usuários. Segundo a concessionária, o sistema tem um fluxo médio de mais de 400 mil passageiros por dia e se consolida como espaço de oportunidade para negócios de pequeno e médio porte.

Subway inaugurou nova unidade Crédito: Divulgação

"Estamos confiantes de que o Mall do Terminal Mussurunga se consolidará como um centro de convivência e oportunidades, refletindo o potencial de nossas estações e terminais como espaços de encontro e negócios", afirmou Júlio Freitas, diretor da CCR Metrô Bahia.