Aposta baiana fatura R$ 18 milhões na Quina; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (1º)

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:29

Quina Crédito: Shutterstock

Uma aposta baiana acertou a Quina, sorteada na noite de sábado (1º), e faturou R$ 18 milhões. O sortudo é de Santo Antônio de Jesus (BA), no Recôncavo Baiano, e fez um jogo individual - ou seja, não precisará dividir o valor com ninguém. Um bolão de Brasília também acertou as cinco dezenas.

O resultado do concurso 6868 foi: 10, 17, 26, 33 e 38.

Além disso, mais de 200 apostas ganharam a quadra, com prêmio de R$ 5.037,46.

O próximo sorteio será nesta segunda-feira (3), e o valor estimado está em R$ 600 mil.