Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como limpar o nome sujo? Veja dicas do que fazer para quem tem dívidas

especialista em Educação Financeira da Serasa, Amanda Castro responde às principais dúvidas dos endividados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:41

Feirão Serasa Limpa Nome
Feirão Serasa Limpa Nome Crédito: Serasa Divulgação

Com cerca de 4,9 milhões de consumidores endividados, a Bahia é líder no ranking de inadimplência no Nordeste. Para limpar o nome sujo, há a possibilidade de negociação e de pagar as dívidas por meio de plataformas como a Serasa Limpa Nome (online ou presencialmente nos Correios), ou entrando em contato direto com o credor. Ao CORREIO, a especialista em Educação Financeira da Serasa, Amanda Castro, respondeu às principais dúvidas dos endividados. 

O que fazer para limpar o nome?

Para limpar o nome, basta acessar o site da Serasa ou até mesmo baixar o nosso aplicativo de forma gratuita, fazer a consulta para entender se possui alguma dívida e se essas dívidas têm algum desconto. Também há como limpar o nome participando do feirão, onde você já consegue negociar com as condições de parcelamento, o tipo de pagamento, seja boleto, seja Pix. Lembrando que o Pix tem a baixa instantânea. Para quem prefere o atendimento presencial, qualquer agência dos Correios está preparada para atender o consumidor, basta levar um documento com foto.

O que fazer para evitar ter dívidas?

Para evitar ter dívidas, a gente sempre fala que o ponto principal é o consumidor conseguir ter um bom controle financeiro. Para isso, é necessário uma organização orçamental. O básico: saber exatamente quanto entra e saber exatamente quanto sai. Através disso você consegue entender o quanto sobra. Muitas vezes a gente faz esse exercício com papel e caneta mesmo, a gente começa a entender que a gente está tendo um custo maior do que de fato está entrando. 

Quais são as principais dicas para quem tem dívidas? Há dicas diferentes por faixa de salário (classe a, b e c)?

Para quem já tem as dívidas, a gente sempre aconselha entrar no nosso aplicativo, entrar no nosso site, consultar ali a sua pontuação de crédito, para entender como é que está essa saúde financeira, e aí entender se está muito baixa, se tem alguma dívida. A gente mostra quais são os tipos de dívidas, se estão negativadas ou não estão, se estão vencidas.

Posso perder imóvel, carro ou emprego por causa de dívidas?

Tudo sempre vai depender do credor, do tipo de dívida que você tem, do contrato. Então, é sempre importante que o consumidor entrar em contato com o credor para entender as condições, como a dívida pode afetar de fato a vida dele financeiramente, se ele pode vir a perder bens que ele já possui. =

Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento

Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução
1 de 5
Como organizar as contas de começo de ano e evitar o endividamento por Reprodução

Leia mais

Imagem - Jovem usou spray de pimenta antes de ser baleada na cabeça durante assalto

Jovem usou spray de pimenta antes de ser baleada na cabeça durante assalto

Imagem - Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Imagem - De onde são os fuzis que abastecem o Comando Vermelho no Rio de Janeiro?

De onde são os fuzis que abastecem o Comando Vermelho no Rio de Janeiro?

Tags:

Dívidas Economia Serasa

Mais recentes

Imagem - Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia
Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada