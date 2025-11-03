ECONOMIA

Como limpar o nome sujo? Veja dicas do que fazer para quem tem dívidas

especialista em Educação Financeira da Serasa, Amanda Castro responde às principais dúvidas dos endividados

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:41

Feirão Serasa Limpa Nome Crédito: Serasa Divulgação

Com cerca de 4,9 milhões de consumidores endividados, a Bahia é líder no ranking de inadimplência no Nordeste. Para limpar o nome sujo, há a possibilidade de negociação e de pagar as dívidas por meio de plataformas como a Serasa Limpa Nome (online ou presencialmente nos Correios), ou entrando em contato direto com o credor. Ao CORREIO, a especialista em Educação Financeira da Serasa, Amanda Castro, respondeu às principais dúvidas dos endividados.

O que fazer para limpar o nome?

Para limpar o nome, basta acessar o site da Serasa ou até mesmo baixar o nosso aplicativo de forma gratuita, fazer a consulta para entender se possui alguma dívida e se essas dívidas têm algum desconto. Também há como limpar o nome participando do feirão, onde você já consegue negociar com as condições de parcelamento, o tipo de pagamento, seja boleto, seja Pix. Lembrando que o Pix tem a baixa instantânea. Para quem prefere o atendimento presencial, qualquer agência dos Correios está preparada para atender o consumidor, basta levar um documento com foto.

O que fazer para evitar ter dívidas?

Para evitar ter dívidas, a gente sempre fala que o ponto principal é o consumidor conseguir ter um bom controle financeiro. Para isso, é necessário uma organização orçamental. O básico: saber exatamente quanto entra e saber exatamente quanto sai. Através disso você consegue entender o quanto sobra. Muitas vezes a gente faz esse exercício com papel e caneta mesmo, a gente começa a entender que a gente está tendo um custo maior do que de fato está entrando.

Quais são as principais dicas para quem tem dívidas? Há dicas diferentes por faixa de salário (classe a, b e c)?

Para quem já tem as dívidas, a gente sempre aconselha entrar no nosso aplicativo, entrar no nosso site, consultar ali a sua pontuação de crédito, para entender como é que está essa saúde financeira, e aí entender se está muito baixa, se tem alguma dívida. A gente mostra quais são os tipos de dívidas, se estão negativadas ou não estão, se estão vencidas.

Posso perder imóvel, carro ou emprego por causa de dívidas?

Tudo sempre vai depender do credor, do tipo de dívida que você tem, do contrato. Então, é sempre importante que o consumidor entrar em contato com o credor para entender as condições, como a dívida pode afetar de fato a vida dele financeiramente, se ele pode vir a perder bens que ele já possui. =