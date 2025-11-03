TRAGÉDIA

Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Colisão entre carreta e motocicleta ocorreu na cidade de Araci

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:44

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta vitimou pai, mãe e uma criança de seis anos na cidade de Araci, no interior da Bahia, na noite de domingo (2). As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta colidiu frontalmente com uma motocicleta no km 326,9, na BR-116, às 20h40. As três vítimas estavam na motocicleta. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

PRF em ação 1 de 14