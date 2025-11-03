Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:44
Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta vitimou pai, mãe e uma criança de seis anos na cidade de Araci, no interior da Bahia, na noite de domingo (2). As vítimas ainda não foram identificadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta colidiu frontalmente com uma motocicleta no km 326,9, na BR-116, às 20h40. As três vítimas estavam na motocicleta. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
PRF em ação
Na manhã de domingo (2), um outro acidente em BR deixou uma vítima. Uma colisão entre um carro e um ônibus da empresa Águia Branca matou uma pessoa e deixou uma outra ferida, na BR-415, próximo à saída de Ilhéus, sentido Itabuna, no sul da Bahia.