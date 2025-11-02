ACIDENTE

Homem morre após bater moto em poste na Avenida Gal Costa, em Salvador

Vítima foi identificada como Ivan da Cruz de Souza

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15:10

Avenida Gal Costa Crédito: Manu Dias/GOV.BA

Um homem de 38 anos, identificado como Ivan da Cruz de Souza, morreu em acidente de moto na Avenida Gal Costa, em Salvador, neste domingo (2).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado por volta das 7h30, sentido orla. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpos de Bombeiros foram acionados. A vítima morreu no local.

