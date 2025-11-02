Homem morre após bater moto em poste na Avenida Gal Costa, em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15:10
Um homem de 38 anos, identificado como Ivan da Cruz de Souza, morreu em acidente de moto na Avenida Gal Costa, em Salvador, neste domingo (2).
De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado por volta das 7h30, sentido orla. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpos de Bombeiros foram acionados. A vítima morreu no local.
Acidentes de trânsito na Bahia
Segundo a Polícia Civil, informações iniciais apontam que a motocicleta conduzida pela vítima colidiu frontalmente com um poste. A Central de Flagrantes expediu as guias para remoção e perícia do corpo.