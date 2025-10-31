Mulher é presa por agredir e ameaçar a própria filha no sudoeste da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:56
Uma mulher de 38 anos foi presa por agredir e ameaçar a própria filha, de 17, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira (30). Segundo a denúncia, as duas possuem um histórico intenso de desentendimentos.
De acordo com a Polícia Civil, as desavenças foram intensificadas após a adolescente questionar a mãe sobre a troca de mantimentos da residência por entorpecentes, o que teria motivado as agressões físicas.
Durante a abordagem policial, a mulher demonstrou nervosismo e admitiu o consumo de bebida alcoólica.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A adolescente foi encaminhada para avaliação médica e o Conselho Tutelar foi comunicado para acompanhar a situação da jovem. A autora dos crimes permanece custodiada, à disposição da Justiça.