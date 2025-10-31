Acesse sua conta
Mulher é presa por agredir e ameaçar a própria filha no sudoeste da Bahia

Caso aconteceu em Itapetinga, no sudoeste baiano

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:56

Polícia Civil
Polícia Civil

Uma mulher de 38 anos foi presa por agredir e ameaçar a própria filha, de 17, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira (30). Segundo a denúncia, as duas possuem um histórico intenso de desentendimentos.

De acordo com a Polícia Civil, as desavenças foram intensificadas após a adolescente questionar a mãe sobre a troca de mantimentos da residência por entorpecentes, o que teria motivado as agressões físicas.

Durante a abordagem policial, a mulher demonstrou nervosismo e admitiu o consumo de bebida alcoólica.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

A adolescente foi encaminhada para avaliação médica e o Conselho Tutelar foi comunicado para acompanhar a situação da jovem. A autora dos crimes permanece custodiada, à disposição da Justiça.

Tags:

