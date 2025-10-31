Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Japinha do CV: quem era a 'Musa do Crime' morta por tiro de fuzil em megaoperação do Rio

Identificada apenas como Penélope, jovem é uma dos 121 mortos em operação desta semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Millena Marques

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:37

Japinha do CV
Japinha do CV Crédito: Reprodução/Redes sociais

Conhecida como Musa do Crime ou Japinha do CV, uma mulher identificada apenas como Penélope é uma dos 121 mortos na megaoperação nos complexo da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28).

Japinha do CV é descrita como uma das soldadas do Comando Vermelho (CV), com atuação na linha de frente do grupo criminoso. Ela atuava na proteção de rotas de fuga para os traficantes e coordenava a parte de defesa de pontos de vendas de drogas no estado, segundo a Polícia Civil do Rio.

Japinha do CV

Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
1 de 11
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais

Nas redes sociais, ela aparecia em fotos portando armas e usando roupas camufladas, raramente mostrando o rosto. A jovem foi atingida por um disparo de fuzil no rosto durante o confronto.

Leia mais

Imagem - Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem em megaoperação: ‘Por favor, parem’

Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem em megaoperação: ‘Por favor, parem’

Imagem - Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Imagem - Morta com tiro no rosto em operação no Rio, Japinha do CV postava vídeos no TikTok; veja

Morta com tiro no rosto em operação no Rio, Japinha do CV postava vídeos no TikTok; veja

O cientista social e pesquisador de Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC (UFABC), Joel Paviotti, caracteriza Penélope como uma das principais seguranças do traficante Doca da Penha, nome pelo qual é conhecido Edgar Alves Andrade, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho. Ela possuía habilidades estratégicas para atuar em regiões de mata e também trabalhava como segurança em alguns dos pontos de venda de drogas.

"Ela tem fotos com armas e roupas camufladas, então era uma soldada de primeira hora do Doca", afirma. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Penélope após ser baleada durante o confronto. Ela vestia roupas camufladas e um colete tático e teria reagido à abordagem, o que causou uma troca de tiros. Momentos antes, ela trocou mensagens com uma amiga, por volta das 9h, enquanto estava dentro da mata, e revelou que estava no meio de um tiroteio para evitar a chegada da polícia. Penélope foi atingida por um disparo de fuzil no rosto.

Japinha do CV trocou mensagens com amiga antes de morrer

Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
1 de 10
Japinha do CV por Reprodução

Segundo o pesquisador, pessoas que conheciam a “Japinha do CV” a caracterizavam como uma pessoa "bem cruel", chamada "quando precisavam dar um susto em alguém ou uma lição".

"As pessoas dizem que ela era de exposição e era extremamente linha de frente. Era uma jovem que não tinha tanto tempo no mundo do crime, tinha cerca de 18 ou 19 anos, mas já era bastante conhecida, não só na Penha como também no Complexo do Alemão e em muitos outros lugares", reforçou.

Tags:

rio de Janeiro Polícia Megaoperação Japinha do cv

Mais recentes

Imagem - Após megaoperação, chefes do CV serão separados e transferidos para evitar retaliações

Após megaoperação, chefes do CV serão separados e transferidos para evitar retaliações
Imagem - Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen

Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen
Imagem - Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem em megaoperação: ‘Por favor, parem’

Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem em megaoperação: ‘Por favor, parem’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada