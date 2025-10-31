POLÍCIA

Japinha do CV: quem era a 'Musa do Crime' morta por tiro de fuzil em megaoperação do Rio

Identificada apenas como Penélope, jovem é uma dos 121 mortos em operação desta semana



Millena Marques

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:37

Japinha do CV Crédito: Reprodução/Redes sociais

Conhecida como Musa do Crime ou Japinha do CV, uma mulher identificada apenas como Penélope é uma dos 121 mortos na megaoperação nos complexo da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28).

Japinha do CV é descrita como uma das soldadas do Comando Vermelho (CV), com atuação na linha de frente do grupo criminoso. Ela atuava na proteção de rotas de fuga para os traficantes e coordenava a parte de defesa de pontos de vendas de drogas no estado, segundo a Polícia Civil do Rio.

Nas redes sociais, ela aparecia em fotos portando armas e usando roupas camufladas, raramente mostrando o rosto. A jovem foi atingida por um disparo de fuzil no rosto durante o confronto.

O cientista social e pesquisador de Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC (UFABC), Joel Paviotti, caracteriza Penélope como uma das principais seguranças do traficante Doca da Penha, nome pelo qual é conhecido Edgar Alves Andrade, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho. Ela possuía habilidades estratégicas para atuar em regiões de mata e também trabalhava como segurança em alguns dos pontos de venda de drogas.

"Ela tem fotos com armas e roupas camufladas, então era uma soldada de primeira hora do Doca", afirma. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Penélope após ser baleada durante o confronto. Ela vestia roupas camufladas e um colete tático e teria reagido à abordagem, o que causou uma troca de tiros. Momentos antes, ela trocou mensagens com uma amiga, por volta das 9h, enquanto estava dentro da mata, e revelou que estava no meio de um tiroteio para evitar a chegada da polícia. Penélope foi atingida por um disparo de fuzil no rosto.

Segundo o pesquisador, pessoas que conheciam a “Japinha do CV” a caracterizavam como uma pessoa "bem cruel", chamada "quando precisavam dar um susto em alguém ou uma lição".