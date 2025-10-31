RIO DE JANEIRO

Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem em megaoperação: ‘Por favor, parem’

Integrante da facção era linha de frente e morreu em confronto com policiais

A irmã da Japinha do CV, jovem que integrava a linha de frente da facção e foi morta na megaoperação contra o grupo criminoso no Rio de Janeiro, usou as redes sociais para fazer um desabafo. Em uma publicação, ela pediu que as pessoas parassem de publicar imagens da Japinha morta após ser atingida por um tiro de fuzil no rosto.

"Por favor, parem de postar as fotos dela morta. Eu e minha família estamos sofrendo muito. Esse perfil será usado para postar fotos dela feliz e sorrindo, em homenagem”, declarou a familiar, ressaltando que as redes sociais da Japinha seriam mantidas para preservar a memória dela para os parentes e amigos enlutados com a morte.

Apelidada de “musa do crime”, a traficante foi morta de forma brutal após trocar tiros com policiais durante uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital fluminense. O confronto ocorreu em uma área de mata entre as duas comunidades. No local, Japinha usava colete tático e roupa camuflada.

Apesar de não ocupar posição de liderança, era conhecida nas comunidades dominadas pela facção por marcar presença nas principais trocas de tiros e por ser considerada pessoa de confiança da alta cúpula do CV. Japinha era responsável por proteger rotas de fuga e pontos estratégicos de venda de drogas nas áreas controladas pela facção.

Japinha, inclusive, trocou mensagens com uma amiga antes de ser morta. Por volta das 9h, enquanto estava dentro da mata, ela revelou que estava no meio de um tiroteio para evitar a chegada da polícia. Essa ação de resistência dela e de outros integrantes do grupo criminoso teria possibilitado a fuga dos líderes do CV.