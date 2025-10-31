Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem em megaoperação: ‘Por favor, parem’

Integrante da facção era linha de frente e morreu em confronto com policiais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:27

Irmã da Japinha do CV fez pedidos nas redes sociais Crédito: Reprodução

A irmã da Japinha do CV, jovem que integrava a linha de frente da facção e foi morta na megaoperação contra o grupo criminoso no Rio de Janeiro, usou as redes sociais para fazer um desabafo. Em uma publicação, ela pediu que as pessoas parassem de publicar imagens da Japinha morta após ser atingida por um tiro de fuzil no rosto.

"Por favor, parem de postar as fotos dela morta. Eu e minha família estamos sofrendo muito. Esse perfil será usado para postar fotos dela feliz e sorrindo, em homenagem”, declarou a familiar, ressaltando que as redes sociais da Japinha seriam mantidas para preservar a memória dela para os parentes e amigos enlutados com a morte.

Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais

Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
1 de 10
Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais por Reprodução

Apelidada de “musa do crime”, a traficante foi morta de forma brutal após trocar tiros com policiais durante uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital fluminense. O confronto ocorreu em uma área de mata entre as duas comunidades. No local, Japinha usava colete tático e roupa camuflada.

Apesar de não ocupar posição de liderança, era conhecida nas comunidades dominadas pela facção por marcar presença nas principais trocas de tiros e por ser considerada pessoa de confiança da alta cúpula do CV. Japinha era responsável por proteger rotas de fuga e pontos estratégicos de venda de drogas nas áreas controladas pela facção.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

‘A bala tá comendo’: Japinha do CV mandou mensagens para amiga antes de morrer em megaoperação no Rio

Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

'Musa do Crime': Japinha do CV é morta por tiro de fuzil em megaoperação no Rio

Japinha, inclusive, trocou mensagens com uma amiga antes de ser morta. Por volta das 9h, enquanto estava dentro da mata, ela revelou que estava no meio de um tiroteio para evitar a chegada da polícia. Essa ação de resistência dela e de outros integrantes do grupo criminoso teria possibilitado a fuga dos líderes do CV.

As informações foram passadas por Japinha depois de receber uma ligação da amiga, que estava preocupada. “Oi, não vamos ficar aqui, não. Eles estão aqui em cima de nós. A bala está comendo. Helicóptero tá aqui rodando”, informou. “Fica onde você tá, para de maluquice. Tá seguro aí?”, perguntou a amiga antes de não ser mais respondida.

Leia mais

Imagem - Traficantes baianos reforçaram segurança do CV e tentaram 'proteger' complexos em megaoperação no Rio

Traficantes baianos reforçaram segurança do CV e tentaram 'proteger' complexos em megaoperação no Rio

Imagem - Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Imagem - Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Tags:

rio de Janeiro Morte Operação Megaoperação Japinha do cv

Mais recentes

Imagem - Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen

Exatos 23 anos após o assassinato dos pais, como vive hoje Andreas von Richthofen
Imagem - MPT cobra do iFood pagamento de contribuição ao INSS para entregadores

MPT cobra do iFood pagamento de contribuição ao INSS para entregadores
Imagem - O dia em que Suzane von Richtofen foi jurada no concurso de beleza de Tremembé

O dia em que Suzane von Richtofen foi jurada no concurso de beleza de Tremembé

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada