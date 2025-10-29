Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Musa do Crime': Japinha do CV é morta por tiro de fuzil em megaoperação no Rio

Penélope atuava na proteção de pontos estratégicos do grupo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:42

Japinha do CV
Japinha do CV Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Durante a megaoperação policial que terminou com pelo menos 119 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense, a traficante identificada apenas como Penélope foi morta com um tiro de fuzil na cabeça. A ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (28) pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro. Até o momento, foram registrados 113 presos, dez adolescentes apreendidos e ao menos 15 policiais feridos.

Penélope era integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), alvo da operação. Entre os comparsas, era conhecida como “Japinha do CV” ou “Musa do Crime”, segundo informações do G1. Nas redes sociais, ela aparecia em fotos portando armas e usando roupas camufladas, raramente mostrando o rosto.

Japinha do CV

Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
1 de 8
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais

De acordo com o portal Metrópoles, a jovem era responsável por coordenar rotas de fuga do CV e atuava na proteção de pontos estratégicos do grupo. Por essa atuação, teria conquistado a confiança de lideranças do alto escalão da facção.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Penélope após ser baleada durante o confronto. Ela vestia roupas camufladas e um colete tático e, segundo a polícia, teria reagido à abordagem, o que causou uma troca de tiros. Foi atingida por um disparo de fuzil no rosto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Megaoperação no Rio já soma 132 mortos e ultrapassa marca do Massacre do Carandiru

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Disque Denúncia oferece recompensa recorde de R$ 100 mil por chefão do CV após megaoperação no Rio

'Há 3 ou 4 baianos entre os presos', diz secretário de Segurança sobre megaoperação no RJ

Segundo a Polícia Civil, a operação foi resultado de mais de um ano de investigação. Mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A ação contou com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e teve como objetivo principal prender lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho no estado e em outras regiões.

Os complexos do Alemão e da Penha abrigam 26 comunidades sob domínio da facção.

Tags:

Cv rio de Janeiro Comando Vermelho Megaoperação

Mais recentes

Imagem - Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica

Caixa anuncia novo horário para sorteios das loterias; veja como fica
Imagem - Líder do CV continua foragido após operação mais letal do Rio de Janeiro

Líder do CV continua foragido após operação mais letal do Rio de Janeiro
Imagem - Planilha do Comando Vermelho revela compra de R$ 5 milhões em fuzis e munições

Planilha do Comando Vermelho revela compra de R$ 5 milhões em fuzis e munições

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada