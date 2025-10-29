Acesse sua conta
Disque Denúncia oferece recompensa recorde de R$ 100 mil por chefão do CV após megaoperação no Rio

Doca da Penha é investigado por mais de 100 homicídios

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:13

Conhecido como 'Tomador das Favelas', Doca é investigada por mais de 100 homicídios
Conhecido como Tomador das Favelas Crédito: Reprodução

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (28), um cartaz oferecendo R$ 100 mil de recompensa por informações que levem à captura de Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, de 55 anos. Trata-se do maior valor da história do serviço, igualando o prêmio pago por informações que levaram à prisão de Fernandinho Beira-Mar em 2000.

Apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV), Doca tem 20 mandados de prisão em aberto e foi alvo da megaoperação realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 64 mortos e 81 presos.

Nascido na Paraíba e criado na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, Doca é fugitivo do sistema prisional e investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Em outubro de 2023, ele foi apontado como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de assassinato de um quarto, na Barra da Tijuca. As vítimas foram mortas após serem confundidas com milicianos.

De acordo com as investigações, Doca teria ordenado, posteriormente, a morte dos próprios executores dos médicos. Ele também possui mandado de prisão pelo caso dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense — episódio em que, segundo a polícia, mandou executar os responsáveis pelas mortes das crianças, cujos corpos, assim como os das vítimas, nunca foram encontrados.

