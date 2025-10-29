Traficante baiano do CV morto em operação no Rio tinha bandeira do estado em fuzil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:26
Um dos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador. Depois de matar o traficante, policiais encontraram dois fuzis que eram dele.
Segundo informações da TV Bahia, a bandeira da Bahia estampava a alça de um dos fuzis usados pelo criminoso, o que indicou a ligação dele com o estado. Júlio, inclusive, já havia sido preso por tráfico e cumpria pena em regime semiaberto.
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio
Ao menos dois baianos morreram e outros três estão entre os presos na operação, considerada a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. O balanço divulgado até a noite de terça-feira (28) registrava 64 mortes, sendo quatro de policiais, e 81 prisões.
Entre os baianos detidos estão dois homens identificados como Marlon Niza Júnior — foragido com mandado de prisão pela morte de um casal em 2021 após uma discussão em um bar — e Rauflan Santos Costa, procurado por tráfico de drogas. Ambos os crimes ocorreram em Canavieiras, no extremo sul da Bahia.