Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Traficante baiano do CV morto em operação no Rio tinha bandeira do estado em fuzil

Ação contra o Comando Vermelho deixou 64 mortos e 81 presos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:26

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio Crédito: Reprodução

Um dos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador. Depois de matar o traficante, policiais encontraram dois fuzis que eram dele.

Segundo informações da TV Bahia, a bandeira da Bahia estampava a alça de um dos fuzis usados pelo criminoso, o que indicou a ligação dele com o estado. Júlio, inclusive, já havia sido preso por tráfico e cumpria pena em regime semiaberto.

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
1 de 6
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução

Ao menos dois baianos morreram e outros três estão entre os presos na operação, considerada a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. O balanço divulgado até a noite de terça-feira (28) registrava 64 mortes, sendo quatro de policiais, e 81 prisões.

Entre os baianos detidos estão dois homens identificados como Marlon Niza Júnior — foragido com mandado de prisão pela morte de um casal em 2021 após uma discussão em um bar — e Rauflan Santos Costa, procurado por tráfico de drogas. Ambos os crimes ocorreram em Canavieiras, no extremo sul da Bahia.

Leia mais

Imagem - 'Há 3 ou 4 baianos entre os presos', diz secretário de Segurança sobre megaoperação no RJ

'Há 3 ou 4 baianos entre os presos', diz secretário de Segurança sobre megaoperação no RJ

Imagem - Agente morto em megaoperação contra o CV estava na Polícia Civil há apenas 40 dias

Agente morto em megaoperação contra o CV estava na Polícia Civil há apenas 40 dias

Imagem - Megaoperação contra o CV deixa 64 mortos e já é a mais letal do Rio de Janeiro

Megaoperação contra o CV deixa 64 mortos e já é a mais letal do Rio de Janeiro

Tags:

Crime Polícia Morte Operação

Mais recentes

Imagem - Corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB aguarda cirurgia para ter alta

Corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB aguarda cirurgia para ter alta
Imagem - Idoso tem dinheiro roubado em golpe de falsos pastores na Bahia; veja como evitar

Idoso tem dinheiro roubado em golpe de falsos pastores na Bahia; veja como evitar
Imagem - MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação

MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada