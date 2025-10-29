POLÍCIA

Traficante baiano do CV morto em operação no Rio tinha bandeira do estado em fuzil

Ação contra o Comando Vermelho deixou 64 mortos e 81 presos

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:26

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio Crédito: Reprodução

Um dos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador. Depois de matar o traficante, policiais encontraram dois fuzis que eram dele.

Segundo informações da TV Bahia, a bandeira da Bahia estampava a alça de um dos fuzis usados pelo criminoso, o que indicou a ligação dele com o estado. Júlio, inclusive, já havia sido preso por tráfico e cumpria pena em regime semiaberto.

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio 1 de 6

Ao menos dois baianos morreram e outros três estão entre os presos na operação, considerada a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. O balanço divulgado até a noite de terça-feira (28) registrava 64 mortes, sendo quatro de policiais, e 81 prisões.