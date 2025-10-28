DOIS BAIANOS MORTOS

Megaoperação contra o CV deixa 64 mortos e já é a mais letal do Rio de Janeiro

Um dois baianos é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV)



A megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, deixou pelo menos 64 pessoas mortas, sendo 4 delas policiais, e já é a mais letal da história do estado, segundo números confirmados pelo governo. Entre os mortos nesta terça-feira (28) estão dois traficantes baianos.

Um deles é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV). De acordo com a Polícia Civil, 81 pessoas foram presas.

Quatro moradores também foram atingidos durante os confrontos. Uma mulher foi atingida por uma bala perdida nos glúteos enquanto fazia exercícios em uma academia localizada perto do complexo do Alemão

Além dela, outras três pessoas foram baleadas durante a operação, incluindo um morador em situação de rua, atingido nas costas, e um homem que estava em um ferro-velho.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), sendo 30 deles de fora do Rio, que estariam escondidos nos dois complexos de favelas. A investigação aponta que as áreas funcionam como bases do projeto de expansão territorial da facção.

Quem são os policiais mortos:

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos;

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, recém-promovido a chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita), segundo o g1 Rio de Janeiro;

Cleiton Searafim Gonçalves, policial do Bope;