Megaoperação contra o CV deixa 64 mortos e já é a mais letal do Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Wladmir Pinheiro
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:15
A megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, deixou pelo menos 64 pessoas mortas, sendo 4 delas policiais, e já é a mais letal da história do estado, segundo números confirmados pelo governo. Entre os mortos nesta terça-feira (28) estão dois traficantes baianos.
Um deles é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV). De acordo com a Polícia Civil, 81 pessoas foram presas.
Megaoperação contra o Comando Vermelho
Quatro moradores também foram atingidos durante os confrontos. Uma mulher foi atingida por uma bala perdida nos glúteos enquanto fazia exercícios em uma academia localizada perto do complexo do Alemão
Além dela, outras três pessoas foram baleadas durante a operação, incluindo um morador em situação de rua, atingido nas costas, e um homem que estava em um ferro-velho.
De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), sendo 30 deles de fora do Rio, que estariam escondidos nos dois complexos de favelas. A investigação aponta que as áreas funcionam como bases do projeto de expansão territorial da facção.
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos;
Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, recém-promovido a chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita), segundo o g1 Rio de Janeiro;
Cleiton Searafim Gonçalves, policial do Bope;
Herbert, policial do Bope.