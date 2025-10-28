Acesse sua conta
Megaoperação contra o CV deixa 64 mortos e já é a mais letal do Rio de Janeiro

Um dois baianos é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV)

  Maysa Polcri

  Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:15

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção

A megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, deixou pelo menos 64 pessoas mortas, sendo 4 delas policiais, e já é a mais letal da história do estado, segundo números confirmados pelo governo. Entre os mortos nesta terça-feira (28) estão dois traficantes baianos.

Um deles é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV). De acordo com a Polícia Civil, 81 pessoas foram presas.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

Quatro moradores também foram atingidos durante os confrontos. Uma mulher foi atingida por uma bala perdida nos glúteos enquanto fazia exercícios em uma academia localizada perto do complexo do Alemão

Além dela, outras três pessoas foram baleadas durante a operação, incluindo um morador em situação de rua, atingido nas costas, e um homem que estava em um ferro-velho.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), sendo 30 deles de fora do Rio, que estariam escondidos nos dois complexos de favelas. A investigação aponta que as áreas funcionam como bases do projeto de expansão territorial da facção.

Quem são os policiais mortos:

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos;

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, recém-promovido a chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita), segundo o g1 Rio de Janeiro;

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Velloso Cabral  Crédito: Reprodução

Cleiton Searafim Gonçalves, policial do Bope;

Herbert, policial do Bope.

