Mulher é atingida na bunda por bala perdida em academia durante megaoperação no Rio

Há pelo menos quatro policiais entre os mortos, e outros oito agentes feridos

  Maysa Polcri

  Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:07

Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida nos glúteos enquanto fazia exercícios em uma academia localizada perto do complexo do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O lugar é perto de onde ocorreu uma megaoperação da Polícia Civil e da Polícia Militar contra o Comando Vermelho (CV) nesta terça-feira (28) que resultou na morte de pelo menos 64 pessoas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi socorrida ao Hospital Getúlio Vargas, onde recebeu atendimento médico e teve alta após o ferimento ser considerado leve.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Além dela, outras três pessoas foram baleadas durante a operação, incluindo um morador em situação de rua, atingido nas costas, e um homem que estava em um ferro-velho.

A operação resultou na morte de 64 pessoas, segundo o jornal Extra. Há pelo menos dois suspeitos entre as vítimas que são da Bahia. Um deles é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), sendo 30 deles de fora do Rio, que estariam escondidos nos dois complexos de favelas. A investigação aponta que as áreas funcionam como bases do projeto de expansão territorial da facção.

