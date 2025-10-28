Mulher é atingida na bunda por bala perdida em academia durante megaoperação no Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Wladmir Pinheiro
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:07
Uma mulher foi atingida por uma bala perdida nos glúteos enquanto fazia exercícios em uma academia localizada perto do complexo do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O lugar é perto de onde ocorreu uma megaoperação da Polícia Civil e da Polícia Militar contra o Comando Vermelho (CV) nesta terça-feira (28) que resultou na morte de pelo menos 64 pessoas.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi socorrida ao Hospital Getúlio Vargas, onde recebeu atendimento médico e teve alta após o ferimento ser considerado leve.
Megaoperação contra o Comando Vermelho
Além dela, outras três pessoas foram baleadas durante a operação, incluindo um morador em situação de rua, atingido nas costas, e um homem que estava em um ferro-velho.
A operação resultou na morte de 64 pessoas, segundo o jornal Extra. Há pelo menos dois suspeitos entre as vítimas que são da Bahia. Um deles é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV).
De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), sendo 30 deles de fora do Rio, que estariam escondidos nos dois complexos de favelas. A investigação aponta que as áreas funcionam como bases do projeto de expansão territorial da facção.
Ainda conforme o balanço divulgado até o fim da manhã, 81 pessoas foram presas e 42 fuzis apreendidos. A operação, uma das maiores do ano, mobiliza 2,5 mil policiais e conta também com a participação de promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).