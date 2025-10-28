MEGAOPERAÇÃO

Saiba quem era o traficante baiano do Comando Vermelho morto em operação no Rio

Entre os mortos estão dois policiais; mais de 60 suspeitos foram presos

Maysa Polcri

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:04

Júlio Souza Silva, de 26 anos, já havia sido preso em Salvador Crédito: Reprodução

Um dos suspeitos mortos na megaoperação realizada desde as primeiras horas desta terça-feira (28), no Rio de Janeiro, era um baiano ligado à facção Comando Vermelho (CV). Ele foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos. Até a atualização desta matéria, a operação Contenção tinha provocado 20 morte e efetuado 56 prisões. Dois policiais foram mortos.

Natural de Salvador, Júlio Souza Silva possuía vinculação com o tráfico interestadual de drogas, segundo a polícia. Ele já havia sido preso no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana, em cumprimento a mandado de prisão por tráfico. Atualmente, ele cumpria pena em regime semiaberto, possivelmente reincidindo nas atividades criminosas após saída do sistema prisional.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia, que ainda não divulgou oficialmente nomes de outros baianos alcançados na operação policial no Rio de Janeiro. A ação acontece nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da cidade.

Atuação do CV

Em uma das principais áreas de atuação do Comando Vermelho em Salvador, o Nordeste de Amaralina, o traficante morto no Rio não é figura muito conhecida. Moradores confirmaram ao CORREIO que não houve reforço do policiamento na localidade até o início da tarde de terça-feira (28). É provável que o baiano tenha tido passagem criminal curta na Bahia e depois ido para o Rio de Janeiro.

O trânsito entre traficantes da facção é comum entre os dois estados. A reportagem apurou junto ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) que Júlio Souza Silva não integra a lista de criminosos baianos procurados no Rio de Janeiro. Em junho deste ano, os serviços de Disque Denúncia dos estados anunciaram uma parceria inédita para ajudar as forças de segurança fluminenses a localizar e capturar criminosos considerados de alta periculosidade.

Megaoperação no Rio

A ação, ainda em andamento até a última atualização, mobiliza cerca de 2,5 mil agentes de segurança para cumprir 100 mandados de prisão na Zona Norte do Rio de Janeiro. Criminosos reagiram com barricadas em chamas, tiros e até lançamento de bombas por drones.

Até então, a polícia do Rio de Janeiro divulgou a apreensão de 31 fuzis, duas pistolas e nove motos. Um dos fuzis apreendidos possui a bandeira do Estado da Bahia.



Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (28), o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que os confrontos ocorrem, principalmente, em áreas de mata.“Os confrontos estão acontecendo, e não vou dizer 100% porque pode ter acontecido um ou outro, mas majoritariamente em área de mata. Foi pensado para encurralá-los lá para que a população sentisse o mínimo possível", disse.

No confronto, nove agentes de segurança foram baleados, dois morreram, e três civis foram atingidos por balas perdidas: um homem em situação de rua, uma mulher em uma academia e outro em um ferro-velho.