DISQUE DENÚNCIA

RJ e Bahia fazem parceria para prender criminosos baianos escondidos no Rio

Procurados são integrantes de uma facção criminosa envolvida em recentes ataques violentos no interior da Bahi

Os serviços de Disque Denúncia da Bahia e do Rio de Janeiro anunciaram nesta quinta-feira (12) uma parceria inédita para ajudar as forças de segurança fluminenses a localizar e capturar cinco criminosos considerados de alta periculosidade. Todos são procurados pela Justiça baiana e estão escondidos em comunidades do Rio, segundo as investigações.>

O grupo é composto por integrantes de uma facção criminosa envolvida em recentes ataques violentos no interior da Bahia, incluindo o atentado ao diretor do presídio de Eunápolis, disparos contra uma viatura da Polícia Militar e o assassinato brutal de um motorista de aplicativo no Extremo Sul do estado. A execução, segundo as investigações, foi registrada em vídeo pelos próprios criminosos.>