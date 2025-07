SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Quais os tipos de acidentes que mais matam nas rodovias baianas

Número de óbitos e internações envolvendo acidentes de moto impressiona

Yan Inácio

Publicado em 29 de julho de 2025 às 06:30

Em um ano, mais de 40% dos entregadores sofreram acidentes de trabalho Crédito: Marina Silva/CORREIO

Na Bahia, as mortes em hospitais após acidentes nas ruas e estradas têm crescido. Desde 2020, houve um salto de 24,5%, com 2.887 vítimas fatais em 2024, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Mas o que mais impressiona, é o número de óbitos e internações envolvendo acidentes de moto. >

O órgão aponta que, em 2024, 13.092 pessoas foram internadas após acidentes com motocicletas, número que representa 75% dos pacientes encaminhados após ocorrências nas ruas. No ano passado, acidentes deste tipo deixaram 881 mortos, um pouco menos do que as 940 vítimais fatais de 2023, segundo a Sesab. No estado, cerca de 60% das UTIs gerais estão ocupadas por vítimas de acidentes de trânsito.>

De acordo com o policial rodoviário federal Fábio Rocha, as principais causas dos acidentes nas rodovias acontecem após o desrespeito às normas do trânsito: falta de habilitação, não uso do capacete e ultrapassagens perigosas são algumas das principais causas das mortes de muitos no trânsito.>

“Ainda há uma cultura de desrespeito à legislação de trânsito por parte de alguns condutores, associada à dificuldade de fiscalização em áreas remotas e ao crescimento acelerado da frota”, destaca, levando em consideração a maior incidência de acidentes de moto. “A vulnerabilidade estrutural da motocicleta, combinada à imprudência e à baixa proteção em caso de sinistro, agrava os riscos e as consequências desses acidentes”, acrescenta Fábio.>

“A ortopedia representa, hoje, uma das maiores demandas por atendimento no estado da Bahia, cujas principais causas são acidentes de trânsito, sobretudo de motociclistas, e quedas de idosos”, analisa a Sesab, em nota. Os R$ 24 milhões gastos com tratamentos no estado em 2024 poderiam servir para custear, por exemplo, cerca de 67 ambulâncias do SAMU. >

Esse valor seria bem menor caso não houvesse a interrupção dos repasses do seguro DPVAT, extinto em 2021. Até então, 45% da arrecadação do seguro, cobrado no licenciamento de veículos, era destinada a cobrir atendimentos médico-hospitalares de vítimas de trânsito em todo o país. Entre 2011 e 2020, esse valor somou R$ 5,8 bilhões ao sistema público de saúde em todo o Brasil.>

Em escala nacional, a curva de gastos hospitalares do SUS com vítimas do trânsito é crescente há 27 anos. Em 1998, o valor foi de R$ 301,7 milhões; hoje, soma quase 50% a mais em termos reais. O maior salto foi registrado entre 2008 e 2009, quando os custos passaram de R$ 280 milhões para R$ 386 milhões em apenas um ano. Nem mesmo a pandemia de Covid-19 freou a escalada: em 2020, com o trânsito reduzido, os custos foram de R$ 404,9 milhões.>