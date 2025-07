INTERIOR

Pedreiro é preso por ameaçar a ex-companheira com barra de ferro na Bahia

Suspeito foi localizado em uma agência do INSS em Feira de Santana

Um pedreiro, de 59 anos, foi preso por suspeitas de ameaçar agredir a ex-companheira com uma barra de ferro. Ele foi localizado pela Polícia Civil, na manhã da última segunda-feira (28), enquanto realizava um procedimento na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, Centro Norte da Bahia. >