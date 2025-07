DIREITO DO CONSUMIDOR

Saiba quais são as empresas com mais queixas no Procon na Bahia

Bancos concentram maior parte das queixas, mas empresas de água e luz lideram ranking

Publicado em 30 de julho de 2025 às 07:00

Procon-BA Crédito: Divulgação

Cerca de 17 mil reclamações foram registradas pelo Procon-BA no estado em 2024. Segundo o Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2024, divulgado pelo órgão administrativo em março deste ano, os bancos concentram a maior parte das queixas (33% delas), mas as empresas líderes em protestos dos consumidores são aquelas que oferecem serviços essenciais, como água e luz.>

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) lidera o ranking de fornecedores com mais queixas registradas no Procon. Dos 2.160 protestos abertos, 83% deles não foram atendidos. No Reclame Aqui, plataforma onde consumidores podem registrar reclamações sobre produtos e serviços, os principais protestos são em relação às cobranças indevidas, falta de água e ou demora na religação.>

Em segundo lugar, está a Neoenergia Coelba, que registrou 1.753 queixas, com quase 80% sem resposta. O porteiro Almir Santos não chegou a denunciar cobranças indevidas no Procon e foi direto para a Justiça contra a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado da Bahia. Cobranças indevidas que somaram mais de R$ 2000 e a acusação de que teria feito um “gato” na rede elétrica de sua casa o motivaram a judicializar o caso. >

Veja as empresas com mais reclamações no Procon em 2024 1 de 5

Depois de sucessivos aumentos na conta de luz, Almir solicitou que a Coelba fizesse a troca do contador de energia. Sem recursos para honorários de advogados, o porteiro procurou o Serviço de Apoio Jurídico da Universidade Federal da Bahia (Saju) e entrou com ação no Juizado Especial Cível (JEC), o Juizado das Pequenas Causas. O processo perdurou até 2022.>

“Foi muito desgastante. Um dia quase cortaram a energia aqui em casa. E sempre ameaçando ao longo do processo. Muito constrangedor, principalmente no dia da decisão, quando um atendente da empresa me acusou de fazer ‘gato’”, conta o porteiro. O juiz decidiu a favor de Almir e ele recebeu uma indenização de R$ 5 mil, bem abaixo dos R$ 40 mil solicitados pelos seus advogados na ação.>

A Claro, rede de telefonia móvel e internet, ocupa o terceiro lugar do ranking, com 817 reclamações. No Reclame Aqui, as reclamações mais recentes são sobre dificuldade com portabilidade, cancelamento de plano e cobrança indevida. Um morador de Lauro de Freitas relatou no site o problema que tem enfrentado com a operadora.>

“Já cancelei duas vezes esse contrato, o aparelho já foi entregue na loja da Claro no Shopping da Bahia, mas continuam insistindo que não foi cancelado e as cobranças mensalmente são enviadas. A Claro alega que o pedido ou a retirada do aparelho pelo técnico foi cancelada e a assinatura reativou. Agora, quem fez isso?”, questionou.>

A Via Varejo S/A, razão social das Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, redes de varejo de eletrodomésticos, móveis e produtos para casa, aparece em quarto lugar no ranking da publicação do Procon-BA com 563 reclamações ao todo. Há queixas de diferentes tipos sobre as empresas, dentre elas queixas de produtos com danos/peças faltando e propaganda enganosa.>

Uma cliente da Casas Bahia relatou ter comprado um guarda-roupa em dezembro do ano passado e ter enfrentado diversos transtornos após a aquisição. “O transtorno já começou com o atraso na entrega que era para ser feito no dia 12 do mês de dezembro e só foi feito depois dessa data. Quando realmente foi efetivada a entrega, foi entregue faltando o fundo do guarda-roupa e os espelhos”, reclamou.>

Já o quinto lugar do ranking é ocupado pela TIM, operadora de telefone móvel e internet, que tem entre as principais queixas a cobrança indevida de serviços. Esse foi o caso enfrentado por Jailton Walace Silva, 27, anos, estudante de Medicina. Ele contratou o serviço de internet em março de 2024 e percebeu oscilações e quedas alguns meses depois.>

“Abrimos diversos chamados e ocorrências e todo dia inventavam uma data para ir, mas o técnico só apareceu depois de quatro meses, quando já tínhamos contratado outro serviço da vivo. O detalhe é que as faturas estavam vindo normalmente, mesmo avisando que estávamos sem internet”, contou.>