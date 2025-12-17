Acesse sua conta
SAC Móvel faz operação especial para emissão de nova Carteira de Indentidade de graça em Salvador

Baianos têm enfrentado dificuldades para acessa o serviço

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:31

O SAC Móvel chega a Salvador nesta quinta-feira (18) para incrementar o atendimento à população neste final de ano. Serão duas carretas, localizadas no estacionamento do Salvador Norte Shopping e também da Ferreira Costa dos Barris. O atendimento acontece de segunda a sábado, até o dia 27 de dezembro, em horários especiais. 

Entre os serviços ofertados estão: 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Todos são gratuitos.

Para a emissão da CIN, é necessário apresentar certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC aceita certidões conservadas, com todas as informações preenchidas e com dados corretos e atualizados.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial ba.gov.br/administracao e o site institucional do SAC (sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

A medida visa fortalecer o atendimento para a emissão de documentos no final do ano. Baianos têm enfrentado dificuldades para agendar horários para emitir a nova Carteira de Identidade, como mostrou o CORREIO. 

Dados do Instituto de Identificação Pedro Mello, responsável pela emissão dos documentos, apontam que 2.056.455 novas carteiras foram emitidas na Bahia nos últimos 15 meses - uma média de 137.097 por mês. Em outubro, o estado bateu recorde local de emissões, com 261.217 novos documentos liberados para a população.

O diferencial do novo documento é a unificação do CPF como número identificador de todos os brasileiros. Um dos objetivos é coibir fraudes, evitando registros duplicados.

Confira a programação:

Salvador Norte Shopping

Dias 18, 19, 23 e 26: das 08h às 17h, por ordem de chegada

Dias 20 e 27: das 08h às 14h, por agendamento no ba.gov.br

Dia 24: das 8h às 12h, por ordem de chegada

Ferreira Costa - Barris

Dia 18: das 13h às 17h, por ordem de chegada

Dias 19, 23 e 26: das 08h às 17h, por ordem de chegada

Dias 20 e 27: das 08h às 14h, por agendamento no ba.gov.br

Dia 24: das 8h às 12h, por ordem de chegada

