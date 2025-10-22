Acesse sua conta
Traficante do CV acusado de matar percussionistas do Malê Debalê é preso em São Paulo

João Vitor Reis, conhecido como Vaca, foi localizado um ano após crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:44

João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV), foi preso em São Paulo
João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV), foi preso em São Paulo Crédito: Reprodução

Mais de um ano depois as mortes dos irmãos Daniel Natividade, 24 anos, e Gustavo Natividade, 15, percussionistas do Malê Debalê executados no Emissário de Arembepe, um dos suspeitos do crime foi preso, nesta terça-feira (21), em São Paulo.

De acordo com informações de policiais, João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV) que é mais conhecido como ‘Vaca’, estava na mira das autoridades desde o crime. No entanto, se mudava de endereço constantemente para evitar prisão.

Daniel e Gustavo foram mortos em uma ação feita por Vaca e outros integrantes do CV que atuam na região do Emissário de Arembepe. Os dois, que não tinham qualquer ligação com o crime, estavam em um passeio com um grupo que saiu de Salvador.

No local, no entanto, os músicos teriam posado para uma foto com sinais que são associados, dentro do mundo do crime, ao Bonde do Maluco (BDM). Sem saber do risco, os dois foram perseguidos e executados por Vaca e seus comparsas.

Além do duplo homicídio, Vaca é apontado como envolvido em um triplo homicídio ocorrido em 2023, quando três jovens foram mortos após serem identificados como pertencentes a uma organização criminosa rival.

Após a participação nos crimes, o investigado fugiu para o estado de São Paulo. A captura foi resultado de uma ação integrada entre a Polícia Civil da Bahia e da capital paulista no bairro de Santana, onde Vaca foi localizado.

